О нас
Аудио новости

Фарид Гаибов: Нам нужны такие спортсмены, как Рафик Гусейнов

Фарид Гаибов: Нам нужны такие спортсмены, как Рафик Гусейнов "Нам нужны такие спортсмены, как Рафик Гусейнов".
Индивидуальные
17 апреля 2022 г. 14:18
Фарид Гаибов: Нам нужны такие спортсмены, как Рафик Гусейнов

"Нам нужны такие спортсмены, как Рафик Гусейнов".

Как передает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов перед презентацией передачи, посвященной азербайджанскому борцу греко-римского стиля Рафику Гусейнову.

По словам министра, о титулованном спортсмене можно говорить очень много: "У него медали почти на всех соревнованиях. Он чемпион мира и трехкратный победитель Европы. Нет соревнований, где бы он не завоевал медали. хороший и талантливый человек. Хочу поблагодарить его родителей за то, что воспитали такого сына. Наши спортсмены должны своим поведением быть примером для молодежи. Как это делает Рафик".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Rafiq Hüseynov kimi idmançılara ehtiyacımız var"

Самое читаемое

Россия применила химическое оружие в Мариуполе
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
11 апреля 2022 г. 23:32
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
11 апреля 2022 г. 22:20
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
11 апреля 2022 г. 10:29
Депутат выступил с резонансным заявлением в парламенте Армении
Депутат выступил с резонансным заявлением в парламенте Армении
14 апреля 2022 г. 14:07
Forbes: Крейсер Москва стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
Forbes: Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
14 апреля 2022 г. 21:36
В Украине убит еще один российский генерал
В Украине убит еще один российский генерал
16 апреля 2022 г. 18:35
Эльман Рустамов покидает пост главы Центробанка
Эльман Рустамов покидает пост главы Центробанка
11 апреля 2022 г. 15:14
В Киеве прогремели мощные взрывы
В Киеве прогремели мощные взрывы
15 апреля 2022 г. 04:15
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
15 апреля 2022 г. 21:31
Пожар на ракетном крейсере Москва локализован
Пожар на ракетном крейсере "Москва" локализован
14 апреля 2022 г. 13:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi