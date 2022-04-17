Фарид Гаибов: Нам нужны такие спортсмены, как Рафик Гусейнов

"Нам нужны такие спортсмены, как Рафик Гусейнов".

"Нам нужны такие спортсмены, как Рафик Гусейнов".

Как передает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов перед презентацией передачи, посвященной азербайджанскому борцу греко-римского стиля Рафику Гусейнову.

По словам министра, о титулованном спортсмене можно говорить очень много: "У него медали почти на всех соревнованиях. Он чемпион мира и трехкратный победитель Европы. Нет соревнований, где бы он не завоевал медали. хороший и талантливый человек. Хочу поблагодарить его родителей за то, что воспитали такого сына. Наши спортсмены должны своим поведением быть примером для молодежи. Как это делает Рафик".