О нас

Фарид Гаибов: Надеемся, что число участников "Мингячевирской регаты" в будущем возрастет

Фарид Гаибов: Надеемся, что число участников "Мингячевирской регаты" в будущем возрастет Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов выразил надежду на рост числа участников "Мингячевирской регаты" в будущем.
Индивидуальные
17 октября 2024 г. 15:24
Фарид Гаибов: Надеемся, что число участников Мингячевирской регаты в будущем возрастет

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов выразил надежду на рост числа участников "Мингячевирской регаты" в будущем.

Как сообщает корреспондент Report из Физули, в беседе с журналистами министр напомнил, что по случаю годовщины освобождения от оккупации один из этапов данного турнира проходит в Физули.

"В Физули царит праздничная атмосфера. Участники и зрители счастливы", - сказал он.

Гаибов также напомнил, что Баку избран спортивной столицей мира на 2026 год. По его словам, Азербайджан продолжит принимать у себя различные местные и международные соревнования.

Международный турнир "Мингячевирская регата-2024" по академической гребле, байдаркам и каноэ завершится 18 октября.

В этом году турнир впервые проходит в освобожденном от оккупации Физули – на водохранилище Ашагы Кёнделенчай. В нем принимают участие до 100 спортсменов из 12 стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Ümid edirik ki, gələcəkdə reqataya qatılacaq idmançıların sayı daha da artacaq"

Самое читаемое

В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
15 октября 2024 г. 15:43
Кобахидзе счел абсолютно реальным восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
Кобахидзе счел "абсолютно реальным" восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
11 октября 2024 г. 00:41
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
13 октября 2024 г. 12:14
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
16 октября 2024 г. 13:29
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
16 октября 2024 г. 13:01
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
12 октября 2024 г. 12:32
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
15 октября 2024 г. 13:06
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
12 октября 2024 г. 09:46
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
11 октября 2024 г. 00:22
Шариф призывает расширять проекты Один пояс - один путь и МТК Север-Юг
Шариф призывает расширять проекты "Один пояс - один путь" и МТК "Север-Юг"
16 октября 2024 г. 12:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi