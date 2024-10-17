Фарид Гаибов: Надеемся, что число участников "Мингячевирской регаты" в будущем возрастет

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов выразил надежду на рост числа участников "Мингячевирской регаты" в будущем.
Как сообщает корреспондент Report из Физули, в беседе с журналистами министр напомнил, что по случаю годовщины освобождения от оккупации один из этапов данного турнира проходит в Физули.
"В Физули царит праздничная атмосфера. Участники и зрители счастливы", - сказал он.
Гаибов также напомнил, что Баку избран спортивной столицей мира на 2026 год. По его словам, Азербайджан продолжит принимать у себя различные местные и международные соревнования.
Международный турнир "Мингячевирская регата-2024" по академической гребле, байдаркам и каноэ завершится 18 октября.
В этом году турнир впервые проходит в освобожденном от оккупации Физули – на водохранилище Ашагы Кёнделенчай. В нем принимают участие до 100 спортсменов из 12 стран.