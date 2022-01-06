Фарид Гаибов: На собраниях федераций были озвучены недочеты и проблемы

Четвертый месяц моей деятельности в качестве министра пришелся на конец года.

Четвертый месяц моей деятельности в качестве министра пришелся на конец года.

Как передает Report, об этом говорится в статье министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова, опубликованном на официальном сайте структуры.

Министр отметил, что в течение месяца в нескольких федерациях состоялись отчетно-выборные конференции:

"Федерации борьбы, бадминтона, баскетбола, стрельбы, триатлона, гребли, настольного тенниса и тхэквондо провели отчетно-выборные собрания, на которых были проанализированы работы этих структур, озвучены недочеты и проблемы, определены цели и задачи на предстоящий период. Вместе с новым руководством обсуждены вопросы, касающиеся работ в регионах".

Министр также пожелал азербайджанской молодежи и спортсменам крепкого здоровья, настойчивости, веры и достижений в новом году.