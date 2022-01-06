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Фарид Гаибов: На собраниях федераций были озвучены недочеты и проблемы

Фарид Гаибов: На собраниях федераций были озвучены недочеты и проблемы Четвертый месяц моей деятельности в качестве министра пришелся на конец года.
Индивидуальные
6 января 2022 г. 12:04
Фарид Гаибов: На собраниях федераций были озвучены недочеты и проблемы

Четвертый месяц моей деятельности в качестве министра пришелся на конец года.

Как передает Report, об этом говорится в статье министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова, опубликованном на официальном сайте структуры.

Министр отметил, что в течение месяца в нескольких федерациях состоялись отчетно-выборные конференции:

"Федерации борьбы, бадминтона, баскетбола, стрельбы, триатлона, гребли, настольного тенниса и тхэквондо провели отчетно-выборные собрания, на которых были проанализированы работы этих структур, озвучены недочеты и проблемы, определены цели и задачи на предстоящий период. Вместе с новым руководством обсуждены вопросы, касающиеся работ в регионах".

Министр также пожелал азербайджанской молодежи и спортсменам крепкого здоровья, настойчивости, веры и достижений в новом году.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Federasiyaların işi təhlil edilib, nöqsan və problemlər səsləndirilib"

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