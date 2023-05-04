Фарид Гаибов: Мы проводим встречи с представителями федераций по поводу лицензирования тренеров

Мы проводим встречи с представителями федераций по поводу лицензирования тренеров.

Мы проводим встречи с представителями федераций по поводу лицензирования тренеров.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Министр отметил, что известный самбист Мехман Халилов во время недавних тренировок в Сумгайыте применил против 7-летнего подопечного Фарида Бакарова опасный прием, что привело к смерти мальчика: "Мы все были шокированы произошедшим. Выражаю соболезнования семье погибшего ребенка. Расследование инцидента продолжается, мы должны дождаться результатов".

Фарид Гаибов добавил, что лицензирование тренеров и признание их федерациями является для них приоритетом.

Министр молодежи и спорта подчеркнул, что ведется работа по внедрению новой системы, связанной со спортсменами, тренерами и судьями: "Люди смогут получить доступ к информации о спортсменах, тренерах и судьях, войдя в единую систему. Процесс включения данных в эту систему займет некоторое время".