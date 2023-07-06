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Фарид Гаибов: Мы не смогли договориться с оргкомитетом Евроигр о включении гимнастики в программу

Фарид Гаибов: Мы не смогли договориться с оргкомитетом Евроигр о включении гимнастики в программу Главным спортивным событием континентального масштаба в этом году стали Европейские игры. К сожалению, гимнастика и ряд других видов спорта не были включены в программу игр. Несмотря на все наши попытки, мы не смогли прийти к соглашению с польским оргкоми
Индивидуальные
6 июля 2023 г. 13:57
Фарид Гаибов: Мы не смогли договориться с оргкомитетом Евроигр о включении гимнастики в программу

Главным спортивным событием континентального масштаба в этом году стали Европейские игры. К сожалению, гимнастика и ряд других видов спорта не были включены в программу игр. Несмотря на все наши попытки, мы не смогли прийти к соглашению с польским оргкомитетом.

Как сообщает Report, об этом написал президент Европейского гимнастического союза Фарид Гаибов в заметке на официальном сайте организации.

Ф.Гаибов выразил уверенность в том, что гимнастика, как и на предыдущих соревнованиях, будет включена в программу последующих Европейских игр.

Спикер напомнил, что 19-20 июля в швейцарской Лозанне состоится заседание Исполнительного комитета Международной федерации гимнастики. Он также отметил, что на собрании ожидается принятие ряда важных решений.

Отметим, что азербайджанские спортсмены принявшие участие в соревнованиях на III Европейских играх по другим дисциплинам завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей. Сборная заняла 24-е место в общем зачете.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Gimnastika ilə bağlı Avropa Oyunlarının Təşkilat Komitəsi ilə razılığa gələ bilmədik"

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