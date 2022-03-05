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Фарид Гаибов: Хотим развивать национальные виды спорта

Фарид Гаибов: Хотим развивать национальные виды спорта Национальные виды спорта в Азербайджане будут развиваться и дальше.
Индивидуальные
5 марта 2022 г. 12:32
Фарид Гаибов: Хотим развивать национальные виды спорта

Национальные виды спорта в Азербайджане будут развиваться и дальше.

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, выступая на Международном этноспортивном форуме в Баку.

Министр поблагодарил президента Всемирной конфедерации этноспорта Билала Эрдогана за проведение мероприятия в Баку: "От имени министерства приветствую вас. Добро пожаловать в Азербайджан"

Министр отметил, что в Азербайджане проведено много подобных форумов. \

"Президент Ильхам Алиев придает большое значение развитию спорта в стране. В Азербайджане проводятся различные соревнования. По нашей инициативе вид спорта зорхана был включен в программу IV Игр исламской солидарности Баку-2017. В 2019 году в Гедабекском районе состоялся Национальный фестиваль "Яйлаг"", - сказал он.

По его словам, в Азербайджане имеется более 100 спортивных сооружений.

"Каждый год 5 марта отмечается как День физической культуры и спорта. По этому случаю состоялась Неделя спорта. Верю, что в итоге мы добьемся хороших результатов, и национальные виды спорта будут развиваться и дальше", - добавил Ф.Гаибов.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Yerli idman növlərini inkişaf etdirmək istəyirik"

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