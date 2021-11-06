Фарид Гаибов: Мы должны предпринять шаги, нацеленные на будущее

"Октябрь был достаточно насыщенным месяцем. Была проведена последовательная работа по анализу и планированию текущей ситуации как в области спорта, так и в области молодежной политики".

"Октябрь был достаточно насыщенным месяцем. Была проведена последовательная работа по анализу и планированию текущей ситуации как в области спорта, так и в области молодежной политики".

Как сообщает Report, такое мнение высказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, комментируя работу, проделанную в минувшем месяце.

Напомнив об открытии нового тренировочного помещения Национальной гимнастической арены, в котором приняли участие президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева, министр отметил: "Эта арена, позволяющая одновременно тренироваться в 6 различных видах спорта, создает уникальные возможности для обучения и тренировок местных и зарубежных гимнастов".

По словам Ф.Гаибова, остается не так много времени на подготовку к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже: "Времени на серьезную подготовку мало. Я был в федерациях тхэквондо, велоспорта, волейбола, встречался с их руководством и спортсменами. Мы нацелены на стабильные результаты".

Министр подчеркнул, что предстоит проделать большую работу: "Для обеспечения эффективности мы должны предпринять шаги, нацеленные на будущее".

По словам Ф.Гаибова, 9 ноября на Бакинском приморском бульваре состоится пробег под лозунгом “Гордо вперед!" и праздничные мероприятия по случаю Дня Победы.