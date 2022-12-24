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Фарид Гаибов: Мы будем проводить соревнования для пропаганды здорового образа жизни

Фарид Гаибов: Мы будем проводить соревнования для пропаганды здорового образа жизни "Мы будем продолжать проводить такие массовые спортивные мероприятия ради пропаганды здорового образа жизни среди населения".
Индивидуальные
24 декабря 2022 г. 11:41
Фарид Гаибов: Мы будем проводить соревнования для пропаганды здорового образа жизни

"Мы будем продолжать проводить такие массовые спортивные мероприятия ради пропаганды здорового образа жизни среди населения".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр молодежи и спорта Фарид Гаибов после церемонии открытия соревнований под названием "Плаваем вместе" во Дворце водных видов спорта.

Назвав мероприятие очередным спортивным праздником в стране, министр поздравил всех с этим событием: "Вы знаете, что по поручению главы государства мы проводим массовые мероприятия, соревнования по различным видам спорта. В этом году впервые в городе Пираллахи наши пловцы-любители плавали в открытом море. Затем мы переплыли реку Кура в Мингячевире".

По словам Гаибова, это третье массовое соревнование, и оно проводится одновременно в бассейнах 30 спортивных комплексов на территории страны: "Каждому спортсмену дается 30 минут. Мероприятие, организованное для разных возрастных групп, продлится 3 дня".

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "İnsanların sağlamlığı üçün bu cür yarışları davam etdirəcəyik"

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