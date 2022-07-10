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Фарид Гаибов: Международный турнир в Шуше можно сделать традиционными

Фарид Гаибов: Международный турнир в Шуше можно сделать традиционными "У нас положительные эмоции. В Шуше прошел первый международный турнир. Я благодарен Федерации велосипедистов Азербайджана, их партнерам, всем волонтерам, которые внесли свой вклад в развитие соревнований".
Индивидуальные
10 июля 2022 г. 16:43
Фарид Гаибов: Международный турнир в Шуше можно сделать традиционными

"У нас положительные эмоции. В Шуше прошел первый международный турнир. Я благодарен Федерации велосипедистов Азербайджана, их партнерам, всем волонтерам, которые внесли свой вклад в развитие соревнований".

Об этом Report заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, говоря о международном велотурнире "Родная Шуша".

Он отметил, что во время соревнования была почтена светлая память храбрых азербайджанских воинов.

Глава ведомства отметил, что в рамках "Года Шуши" есть различные проекты: "В Карабахе уже состоялись два международных турнира. Мы намерены продолжить эту традицию. Не только в Шуше, но и в других городах Карабаха, будут проводиться как местные, так и международные соревнования. Строительные работы здесь идут быстрыми темпами. Мы проведем эти соревнования, когда объекты будут сданы".

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Версия на английском языке Minister: International cycling competition in Shusha may become traditional
Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Şuşadakı beynəlxalq yarışı ənənəvi etmək olar"

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