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​​​​​​​Фарид Гаибов: Хотелось бы, чтобы серебряная медаль была не последней

​​​​​​​Фарид Гаибов: Хотелось бы, чтобы серебряная медаль была не последней "Хотелось бы, чтобы серебряная медаль была не последней".
Индивидуальные
23 августа 2023 г. 15:16
​​​​​​​Фарид Гаибов: Хотелось бы, чтобы серебряная медаль была не последней

"Хотелось бы, чтобы серебряная медаль на чемпионате мира в Баку была не последней".

Как сообщает Report, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Оценивая выступление женской сборной в составе Зейнаб Султановой, Нигяр Насировой и Нармины Самедовой, завоевавшей серебряную медаль в соревнованиях по стрельбе из стандартного пистолета на дистанции 25 метров на проходящем в Баку чемпионате мира по стрельбе, министр отметил, что верит в продолжение успеха азербайджанских спортсменов: "Конечно, мы все ждали медаль, и наконец-то мы ее завоевали. Наши спортсмены продолжают выступать на соревновании. Верю, что они будут бороться до конца и преумножат количество медалей в активе страны".

Ф.Гаибов поздравил Федерацию стрельбы Азербайджана с высоким уровнем организации соревнований: "Соревнования организованы очень хорошо. Об этом говорим не мы, а представители международных федераций, континентальных организаций, других стран - все говорят, что чемпионат мира организован на высоком уровне. Это очевидно".

Министр молодежи и спорта также коснулся своего участия в церемонии награждения: "У меня нет возможности находится здесь целый день. За чемпионатом слежу онлайн. Сюда приходим, чтобы поддержать наших спортсменов. Мы верим, что наши спортсмены завоюют медали и в последующие дни".

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: “Çox istəyərik ki, gümüş medal sonuncu olmasın”

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