Фарид Гаибов: Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев вошли в историю азербайджанского спорта

Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) вошли в историю азербайджанского спорта, став олимпийскими чемпионами.

Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) вошли в историю азербайджанского спорта, став олимпийскими чемпионами.

Как сообщает Report, об этом говорится в заметке министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова на официальном сайте министерства.

Комментируя выступления азербайджанских спортсменов в Париже, министр назвал победу дзюдоистов большим достижением и поздравил их, а также Федерацию дзюдо Азербайджана.

"Очередным успехом является то, что Азербайджан на Олимпийских играх стал вторым в программе дзюдо после Японии. Наши спортсмены продолжают выступление на Олимпийских играх в других видах спорта и ведут упорную борьбу за очередные победы", - написал министр.

Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа.