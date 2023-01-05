Фарид Гаибов: Этот год будет нелегким для нас

"Этот год будет нелегким для нас".

"Этот год будет нелегким для нас".

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов сказал на церемонии награждения победителей соревнования "Плаваем вместе".

Министр отметил, что это - первое мероприятие в новом году: "Соревнование состоялось в декабре, а сегодня проходит церемония награждения. Соревнование прошло в 30 бассейнах страны. Отрадно, что победители есть и в Баку, и в регионах. В турнире приняли участие более 1000 человек в возрасте от 9 до 76 лет".

Министр молодежи и спорта подчеркнул, что зимой начали функционировать бассейны в региональных олимпийских комплексах, и результаты налицо: "Подобное соревнование состоялось впервые, но полагаю, оно станет традиционным".

Ф.Гаибов добавил, что в 2023 году будет реализован ряд спортивных проектов: "С прошлого года остались проекты, которые мы реализуем в январе. В целом в течение года ожидается проведение различных мероприятий. В этом году Азербайджан примет ряд масштабных соревнований, среди которых чемпионаты мира и Европы, Гран-при Азербайджана "Формулы 1". Наши спортсмены должны готовиться к Летним олимпийским играм в Париже в 2024 году. Год будет нелегким".

Министр также коснулся участия в Европейских играх, которые стартуют 21 июня в Польше: "Состав, который выступит на соревновании в Польше, возможно, будет уточнен через 1-2 месяца. Пока рано говорить об этом".