Фарид Гаибов: Для привлечения инвестиций частных компаний в спорт необходимо предоставить им льготы

Для привлечения инвестиций крупных частных компаний в азербайджанский спорт необходимо предоставить им некоторые льготы.

Для привлечения инвестиций крупных частных компаний в азербайджанский спорт необходимо предоставить им некоторые льготы.

Как сообщает Report, данное мнение выразил журналистам министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Он отметил, что на данный момент имеются определенные льготы, однако возникла необходимость внесения ряда изменений.

"Мы проводим регулярные встречи с Министерством налогов, даем свои предложения. Считаю, что следует привлечь к спорту больше частных компаний. Мы организуем массовые мероприятия, и некоторые частные спонсоры изъявляют желание принимать в них участие", - сказал он.