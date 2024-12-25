Фарид Гаибов: Для привлечения инвестиций частных компаний в спорт необходимо предоставить им льготы

Для привлечения инвестиций крупных частных компаний в азербайджанский спорт необходимо предоставить им некоторые льготы.
Как сообщает Report, данное мнение выразил журналистам министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.
Он отметил, что на данный момент имеются определенные льготы, однако возникла необходимость внесения ряда изменений.
"Мы проводим регулярные встречи с Министерством налогов, даем свои предложения. Считаю, что следует привлечь к спорту больше частных компаний. Мы организуем массовые мероприятия, и некоторые частные спонсоры изъявляют желание принимать в них участие", - сказал он.