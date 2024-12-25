О нас

Фарид Гаибов: Для привлечения инвестиций частных компаний в спорт необходимо предоставить им льготы

Фарид Гаибов: Для привлечения инвестиций частных компаний в спорт необходимо предоставить им льготы Для привлечения инвестиций крупных частных компаний в азербайджанский спорт необходимо предоставить им некоторые льготы.
Индивидуальные
25 декабря 2024 г. 12:15
Фарид Гаибов: Для привлечения инвестиций частных компаний в спорт необходимо предоставить им льготы

Для привлечения инвестиций крупных частных компаний в азербайджанский спорт необходимо предоставить им некоторые льготы.

Как сообщает Report, данное мнение выразил журналистам министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Он отметил, что на данный момент имеются определенные льготы, однако возникла необходимость внесения ряда изменений.

"Мы проводим регулярные встречи с Министерством налогов, даем свои предложения. Считаю, что следует привлечь к спорту больше частных компаний. Мы организуем массовые мероприятия, и некоторые частные спонсоры изъявляют желание принимать в них участие", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Özəl şirkətləri idmana daha çox cəlb etməliyik"

Другие новости из категории

Министр: Соревнования по стрельбе из лука в рамках III Игр СНГ пройдут в Ханкенди
Министр: Соревнования по стрельбе из лука в рамках III Игр СНГ пройдут в Ханкенди
25 декабря 2024 г. 12:30
Министр: Федерации должны активно работать в регионах для подготовки спортсменов-тяжеловесов
Министр: Федерации должны активно работать в регионах для подготовки спортсменов-тяжеловесов
25 декабря 2024 г. 12:13
Министр молодежи и спорта: На Олимпиаде от некоторых спортсменов мы ожидали большего
Министр молодежи и спорта: На Олимпиаде от некоторых спортсменов мы ожидали большего
25 декабря 2024 г. 11:20
Азербайджанские пловцы завоевали в Эстонии 22 медали
ФотоАзербайджанские пловцы завоевали в Эстонии 22 медали
25 декабря 2024 г. 10:28
Дадаш Дадашбейли избран спортсменом года по версии Федерации тяжелой атлетики Азербайджана
ФотоДадаш Дадашбейли избран спортсменом года по версии Федерации тяжелой атлетики Азербайджана
24 декабря 2024 г. 21:44
В Азербайджане стартовал чемпионат по тхэквондо
ФотоВ Азербайджане стартовал чемпионат по тхэквондо
24 декабря 2024 г. 21:12
Определились победители первого дня чемпионата Азербайджана по борьбе
ФотоОпределились победители первого дня чемпионата Азербайджана по борьбе
24 декабря 2024 г. 20:23
Южноафриканские гимнасты завершили тренировочные сборы в Баку
Южноафриканские гимнасты завершили тренировочные сборы в Баку
24 декабря 2024 г. 11:23
В Азербайджане впервые прошел марафонский забег на полную дистанцию
ФотоВ Азербайджане впервые прошел марафонский забег на полную дистанцию
22 декабря 2024 г. 18:57
Азербайджанский дзюдоист взял бронзу Лиги чемпионов во Франции
Азербайджанский дзюдоист взял бронзу Лиги чемпионов во Франции
22 декабря 2024 г. 11:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi