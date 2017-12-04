Фарид Гаибов: Для меня год будет насыщенным

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Четвертого декабря представители федерации гимнастики Азербайджана, делегированные на XXVII конгресс Европейcкого гимнастического союза (UEG) прибыли в Баку. Напомним, что на конгрессе прошедшем в Хорватском городе Сплит, генсек Федерации Азербайджана Фарид Гаибов был избран новым президентом UEG.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев Фарида Гаибова и других членов делегации встретили тренеры, спортсмены, представители федерации. Как отметил Фарид Гаибов в беседе с журналистами, впервые на конгрессе UEG было представлено 50 стран. "На выборах президента организации для победы нужно было 26 голосов, в итоге мы получили 28, 20 отдали голоса моему оппоненту",- сказал Гаибов, добавив, что его оппонент Эдвард Колар достаточно серьезный человек. "После объявления итогов мы поговорили с ним, он поздравил меня", - сказал Гаибов.

Гаибов также отметил, что у UEG есть планы на ближайшие 4 года, реализация которых под его руководством начнется в ближайшем будущем. "Есть проекты, которые уже осуществляются, и в следующем году мы будем продолжать работать над ними. Для меня год будет насыщенным" - отметил президент UEG.

Напомним, генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Фарид Гаибов 2 декабря был избран президентом Европейского гимнастического союза (UEG). Ф.Гаибов в борьбе за пост президента Союза опередил словенца Эдварда Колара. Кандидатура генерального секретаря Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Фарида Гаибова набрала наибольшее количество голосов на выборах президента UEG.

Ф. Гаибов попал в историю как первый функционер азербайджанец, который будет руководить международной структурой.