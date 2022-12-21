Министр: Азербайджанскому футболу нужны глубокие реформы

Азербайджанскому футболу нужны сильные реформы.

Азербайджанскому футболу нужны глубокие реформы.

Об этом в интервью Report сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, говоря о развитии футбола в стране.

По его мнению, главной проблемой является малочисленность клубов в чемпионате Азербайджана: “Лично я считаю, что в чемпионате страны должно быть много клубов. В любом виде спорта, не только в футболе, но и в волейболе, гандболе и других командных видах, национальная команда не может быть укомплектована игроками, если клубы не многочисленны и не развиты. Малое количество клубов сегодня - одна из причин, которая является основным препятствием для нас в этом процессе. Правда, федерация футбола увеличила количество участников чемпионата на два клуба, произошли определенные изменения в первом дивизионе. Опять же, в этой области необходимы коренные перемены".

Фарид Гаибов подчеркнул, что в этом году сборная неплохо выступила в своих последних играх: "Но дело в том, что до этого момента мы никогда не выступали на главном этапе чемпионатов Европы и мира. Мы не показали хорошего результата. Для этого необходимо привлечь в эту сферу как бизнесменов, так и компании. Мы должны обеспечить их участие в управлении клубами. Количество клубов обязательно должно быть увеличено”.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.