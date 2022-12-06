Фарид Гайыбов: Азербайджанские спортсмены в прошлом месяце завоевали более 120 медалей

"В ноябре азербайджанские спортсмены завоевали более 120 медалей на международных турнирах".

"В ноябре азербайджанские спортсмены завоевали более 120 медалей на международных турнирах".

Как передает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов сообщил на официальном сайте ведомства.

Он напомнил, что в ноябре в Баку были организованы турнир Большого шлема по дзюдо и Кубок мира по греко-римской борьбе.

Кроме того, Ф.Гаибов подчеркнул, что были встречены с интересом "Забег Победы" и первый спортивный фестиваль в Шеки, проведенные по случаю Дня Победы.

Министр напомнил, что именно в этом месяце завершился детский футбольный турнир, проведенный среди сел и поселков Баку, а также дан старт первому соревнованию среди госструктур, посвященному 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.