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Фарид Гайыбов: Азербайджанские спортсмены в прошлом месяце завоевали более 120 медалей

Фарид Гайыбов: Азербайджанские спортсмены в прошлом месяце завоевали более 120 медалей "В ноябре азербайджанские спортсмены завоевали более 120 медалей на международных турнирах".
Индивидуальные
6 декабря 2022 г. 12:59
Фарид Гайыбов: Азербайджанские спортсмены в прошлом месяце завоевали более 120 медалей

"В ноябре азербайджанские спортсмены завоевали более 120 медалей на международных турнирах".

Как передает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов сообщил на официальном сайте ведомства.

Он напомнил, что в ноябре в Баку были организованы турнир Большого шлема по дзюдо и Кубок мира по греко-римской борьбе.

Кроме того, Ф.Гаибов подчеркнул, что были встречены с интересом "Забег Победы" и первый спортивный фестиваль в Шеки, проведенные по случаю Дня Победы.

Министр напомнил, что именно в этом месяце завершился детский футбольный турнир, проведенный среди сел и поселков Баку, а также дан старт первому соревнованию среди госструктур, посвященному 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Azərbaycan idmançıları ötən ay beynəlxalq turnirlərdə 120-dən çox medal qazanıblar"

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