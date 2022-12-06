Фарид Гайыбов: Азербайджанские спортсмены в прошлом месяце завоевали более 120 медалей

"В ноябре азербайджанские спортсмены завоевали более 120 медалей на международных турнирах".
Как передает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов сообщил на официальном сайте ведомства.
Он напомнил, что в ноябре в Баку были организованы турнир Большого шлема по дзюдо и Кубок мира по греко-римской борьбе.
Кроме того, Ф.Гаибов подчеркнул, что были встречены с интересом "Забег Победы" и первый спортивный фестиваль в Шеки, проведенные по случаю Дня Победы.
Министр напомнил, что именно в этом месяце завершился детский футбольный турнир, проведенный среди сел и поселков Баку, а также дан старт первому соревнованию среди госструктур, посвященному 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.