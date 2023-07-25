Фарид Гаибов: Азербайджанская сторона всегда обеспечивала безопасность при визитах армян

Азербайджанская сторона всегда обеспечивала безопасность при визитах армян. Так будет и впредь.

Азербайджанская сторона всегда обеспечивала безопасность при визитах армян. Так будет и впредь.

Как сообщает Report, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, касаясь регистрации армянских представителей для участия на чемпионате мира по стрельбе в Баку.

Министр отметил, что на турнире будет обеспечена безопасность представителей всех стран: "В нашей стране проводится множество международных мероприятий. Каждый раз они проходят на высоком уровне".

Отметим, что чемпионат мира пройдет с 14 августа по 1 сентября.