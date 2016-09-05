Фаик Гасанов: Олимпиада в Баку, безусловно, войдет в историю, как одна из самых лучших

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ На Всемирной шахматной олимпиаде в Баку работают 192 арбитра.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции главный судья соревнования Фаик Гасанов.

Он отметил, что Олимпиада в Баку стала первой, в которой работают судьи, представляющие Античитерскую комиссию.

Ф.Гасанов рассказал об инциденте, который произошел в третьем туре Олимпиады с участием сборной Японии.

"Согласно регламенту, игроки не имеют права проносить в зал мобильные телефоны, часы, ручки. Несоблюдение этих правил строго карается. И вот в третьем туре у одного из игроков сборной Японии по ходу матча был обнаружен мобильный телефон. Провинившемуся шахматисту сразу же было присуждено поражение", - отметил Ф.Гасанов.

Также он коснулся темы опозданий некоторых игроков или целых команд на стартовый тур. "Это обычная практика, так как ряд команд иногда неверно выбирает маршрут или же имеет место несовпадение рейсов. Те или иные команды опаздывают на Олимпиаду и начинают свое выступление на соревновании со второго тура", - подчеркнул Ф.Гасанов.

Вместе с тем он коснулся и правила ФИДЕ относительно посещения игроками комнат отдыха. Дело в том, что, согласно правилам, каждый шахматист, намеревающийся пойти во время тура в туалет, обязан проинформировать об этом арбитра, а тот должен отметить сей факт на бумаге. Требование направлено на борьбу с нечестной игрой.

"Мы приняли компромиссное решение. Игроки могут свободно посещать комнату отдыха, но если арбитр заметит, что шахматист ходит туда слишком часто, то он передает это в ведение Античитерского комитета", - подчеркнул Ф.Гасанов.

Главный арбитр отметил, что он с 1984 года принимает участие на Олимпиаде.

"Олимпиада в Баку, безусловно, войдет в историю, как одна из самых лучших. Это действительно так", - заключил Ф.Гасанов.

Следует отметить, что на соревновании Азербайджан представлен тридцатью арбитрами.