Фаиг Гасанов: Результат "Карабаха" в Лиге чемпионов вдохновил наших шахматистов - ВИДЕО

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Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Первый вице-президент Шахматной федерации Азербайджана Фаиг Гасанов рассказал о достижении национальной команды, ставшей трехкратным чемпионом Европы на греческом острове Крит. Как сообщает Report, Ф. Гасанов ответил на вопросы журналистов в международном аэропорту Гейдар Алиев.

- Каковы ваши впечатления от соревнования?

- Мы очень неуспешно начали чемпионат. Но это вовсе не означало, что чемпионат так и завершится. Ребята поставили перед собой цель, чтобы их результаты не были ниже из показателей. Первый проигрыш не заставил шахматистов пасть духом. Наоборот, придал силы. В те дни "Карабах" прекрасно сыграл в Лиге чемпионов. Результат в Мадриде вдохновил ребят. На следующий день наши шахматисты выиграли сборную Армении. Здесь произошел поворотный момент. Такой сильной команды у нас еще не было. Уже была вера, что обязательно завоюем медаль.

- Если бы до чемпионата Европы вас спросили, какое место может занять команда, что бы вы ответили?

- Только медаль. О другом и речи быть не может. Потому что команда этого года очень сильная. Ни в одной игре у них не было плохого положения. В командных соревнованиях обычно некоторые игры бывают неудачными. В этот раз такого не было.

- Каким получилось соревнование?

- После победы команды в последних 5 турах мы знали, что станем чемпионами. Последняя встреча не играла особой роли. Ребята играли очень спокойно. Нас устраивала ничья.

- Однако после первого тура вы сказали, что ваши ожидания не так велики...

- Так и бывает. Обычно в первом туре сильная команда играет против слабого соперника. Победа Италии над нами стала сенсацией. Этого никто не ожидал.