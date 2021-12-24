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Фабиано Каруна: Рад, что стал победителем супертурнира памяти Вугара Гашимова

Фабиано Каруна: Рад, что стал победителем супертурнира памяти Вугара Гашимова Первое противостояние с Шахрияром Мамедьяровым было сложным. Во время очередной встречи с ним я чуть не проиграл. Затем же, в партии армагеддон (позволяет быстро определить победителя матча после множества ничьих - ред.) я одолел венгра Рихарда Раппорта.
Индивидуальные
24 декабря 2021 г. 10:54
Фабиано Каруна: Рад, что стал победителем супертурнира памяти Вугара Гашимова

Первое противостояние с Шахрияром Мамедьяровым было сложным. Во время очередной встречи с ним я чуть не проиграл. Затем же, в партии армагеддон (позволяет быстро определить победителя матча после множества ничьих - ред.) я одолел венгра Рихарда Раппорта. Очень рад тому, что стал победителем такого престижного турнира.

Как сообщает Report, об этом заявил официальному сайту соревнований победитель 7-го Международного супертурнира, посвященного памяти известного азербайджанского шахматиста, чемпиона Европы Вугара Гашимова, Фабиано Каруна.

29-летний гроссмейстер из США заявил, что организация турнира будет важна и в дальнейшем: "В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии. Мы рады, что этот престижный турнир организован в этом году и впредь будет проводиться ежегодно. Партии по блицу и рапиду хоть и сложные, но все же прошли в интересной и напряженной конкурентной атмосфере. Рад своему участию в таком турнире".

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Версия на азербайджанском языке Fabiano Karuana: “Nüfuzlu turnirin qalibi olduğuma görə çox şadam"

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