Фабиано Каруна: Рад, что стал победителем супертурнира памяти Вугара Гашимова

Первое противостояние с Шахрияром Мамедьяровым было сложным. Во время очередной встречи с ним я чуть не проиграл. Затем же, в партии армагеддон (позволяет быстро определить победителя матча после множества ничьих - ред.) я одолел венгра Рихарда Раппорта.

Первое противостояние с Шахрияром Мамедьяровым было сложным. Во время очередной встречи с ним я чуть не проиграл. Затем же, в партии армагеддон (позволяет быстро определить победителя матча после множества ничьих - ред.) я одолел венгра Рихарда Раппорта. Очень рад тому, что стал победителем такого престижного турнира.

Как сообщает Report, об этом заявил официальному сайту соревнований победитель 7-го Международного супертурнира, посвященного памяти известного азербайджанского шахматиста, чемпиона Европы Вугара Гашимова, Фабиано Каруна.

29-летний гроссмейстер из США заявил, что организация турнира будет важна и в дальнейшем: "В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии. Мы рады, что этот престижный турнир организован в этом году и впредь будет проводиться ежегодно. Партии по блицу и рапиду хоть и сложные, но все же прошли в интересной и напряженной конкурентной атмосфере. Рад своему участию в таком турнире".