Фабиано Каруана: В сборной Азербайджана есть опытные шахматисты

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ "Бакинская шахматная олимпиада является одним из основных шахматных соревнований мира".

Как сообщает Report, об этом в заявлении пресс-службе Бакинской шахматной олимпиады заявил лидер сборной США по шахматам Фабиано Каруана.

Гроссмейстер рассказал о своем участии на 42-ой Всемирной шахматной олимпиаде: "На престижном соревновании примут участие все сборные планеты. Сборная США также отправится на олимпиаду с большими надеждами. Говорить о результатах до начала олимпиады было бы неправильно. Нас ждет высокая конкуренция. Как шахматисты мы будем бороться за максимальный результат".

Ф.Каруана также отметил о неоднократном участии на прошедших в Азербайджане соревнованиях.

Что же касается соперников сборной США, гроссмейстер сказал, что ко всем командам относится с большим уважением: "На шахматных олимпиадах не бывает слабых соперников. Хотелось бы особо отметить сборные России, Украины и Китая. В сборной Азербайджана есть опытные шахматисты. Состав сборной США сформирован из хороших спортсменов. Нам бы хотелось добиться на Бакинской шахматной олимпиаде хороших результатов".