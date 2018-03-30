Фабиано Каруана: Шахрияр Мамедъяров мог бы стать победителем Турнира претендентов

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ "В последнем туре я мог бы упустить лидерство. Определенно, был шанс, что Грищук может выиграть, также нельзя было исключать, что Шахрияр сможет обыграть черными Владимира Крамника".

Как сообщает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом заявил победитель прошедшего в Берлине Турнира претендентов американец Фабиано Каруана.

По словам американского гроссмейстера, на встрече он не был настроен на ничью: "Я считал, что лучше всего для меня - постараться сыграть нормальную партию, если ничья, то ничья. Очевидно, я не стремился к ничьей с самого начала, а играл в шахматы и смотрел, как будут развиваться события".

Отметим, что матч за звание чемпиона мира по шахматам между действующим обладателем титула Карлсеном и Каруаной пройдет с 9 по 28 ноября в Лондоне.