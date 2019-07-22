EYOF: Еще один азербайджанский спортсмен завоевал золотую медаль - ОБНОВЛЕНО

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Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров провел финальную игру в XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале "Баку 2019".

Как сообщает Report, соревнующийся в весовой категории 60 кг спортсмен в решающей встрече выступил против представителя России Магомеда Гигиева. Джафаров одержал победу и стал обладателем золотой медали. Это четвертая по счету золотая медаль азербайджанских борцов.

Сегодня другой борец греко-римского стиля Гурбан Гурбанов (48 кг) завоевал золотую медаль. Еще три борца Азербайджана выступят в финальных встречах, а один во встрече за бронзовую медаль.

Отметим, что в первый день соревнований борец вольного стиля Мурад Хагвердиев (45 кг) завоевал золотую медаль, Абульфас Насиров (55 кг) - серебряную медаль. В греко-римской борьбе Фарид Садыхлы (45 кг) завоевал золотую, Нихат Мамедли (55 кг) - бронзовую медаль.

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17.03

Азербайджанский борец греко-римского стиля Гурбан Гурбанов провел финальную игру в Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале "Баку 2019".

Как сообщает Report, соревнующийся в весовой категории 48 кг спортсмен в решающей встрече выступил против Хвичи Абуладзе (Грузия).

Победивший на встрече представитель Азербайджана завоевал золотую медаль.

Сегодня еще 4 борца Азербайджана выступят в финальных встречах, а один - во встрече за бронзовую медаль.

Отметим, что в первый день соревнований борец вольного стиля Мурад Хагвердиев (45 кг) завоевал золотую медаль, Абульфас Насиров (55 кг) – серебряную медаль. В греко-римской борьбе Фарид Садыхлы (45 кг) завоевал золотую, Нихат Мамедли (55 кг)- бронзовую медаль.