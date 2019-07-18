EYOF "Баку-2019": оглашён список улиц с "фестивальной полосой"

Объявлен список улиц в основной дорожной сети Баку, на которых по определённому маршруту будет применена "фестивальная полоса" на время проведения XV летнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля.

Как передаёт Report со ссылкой на Министерство молодёжи и спорта Азербайджана, по краям фестивальной полосы проведены жёлтые линии, а на асфальте в определённых местах нанесён логотип "Баку-2019".

Сообщается, что данные меры предприняты с целью обеспечения беспрепятственного доступа спортсменов и официальных участников фестиваля к местам проведения соревнований.

Жёлтые полосы будут активны на проспектах Гара Гараева, Нефтчиляр, Зии Буньядова, Ататюрка, Тбилисском и Московском, на улицах Узеира Гаджибекова, Зарифы Алиевой, Ханифы Алескерова и Рашида Исмаилова.