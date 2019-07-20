 Наверх

EYOF-2019: делегации стран-участниц прибыли в "Деревню атлетов" в Баку - ФОТО

EYOF-2019: делегации стран-участниц прибыли в "Деревню атлетов" в Баку
© Foto: "Report"

Представители стран-участниц XV летнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля прибыли в "Деревню атлетов" в Баку.

Как передаёт Report, делегации 48 стран в связи с этим организовали торжество.

Отметим, что XV летний Европейский юношеский Олимпийский фестиваль начнётся 21 июля и продлится до 27 июля. В "Деревне атлетов" поселятся 3900 спортсменов и технический персонал из 48 стран-участниц. Атлеты будут соревноваться в 10 видах спорта: гимнастика, атлетика, баскетбол, велоспорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба.

В период проведения Фестиваля на 12 спортивных объектах столицы Азербайджана будут задействованы более 2500 волонтёров.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!