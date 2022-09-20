Европейский союз дзюдо не ставил запреты спортсменам России и Беларуси

Российские и белорусские дзюдоисты сами решили не участвовать в международных соревнованиях, запретов им никто не ставил.

Российские и белорусские дзюдоисты сами решили не участвовать в международных соревнованиях, запретов им никто не ставил.

Об этом заявил вновь избранный президент Европейского союза дзюдо (ЕСД) Ласло Тот в интервью командированному в столицу Чехии Прагу корреспонденту Report, комментируя отсутствие российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях.

Венгерский спортивный функционер заявил, что ЕСД не налагал никаких запретов в отношении спортсменов этих двух стран. "Они уже участвовали в соревнованиях в Монголии. Это был лицензионный турнир к летним Олимпийским играм Париж-2024. Ждем решения Международной федерации дзюдо. Между нами и федерациями этих стран есть джентльменское соглашение, это их собственное решение не участвовать в соревнованиях европейского уровня. То есть, никакого решения об их дисквалификации нет", - сказал Тот.

По его словам, молодежный чемпионат Европы не был в полной мере конкурентоспособным из-за отсутствия российских и белорусских дзюдоистов. "Каждая страна важна для нас. Я верю, что дзюдо снова, как и прежде, объединит всех. Этот вид спорта высокоразвит в названых странах. Возможно, их участие в этих соревнованиях изменило бы медальный зачет", - сказал он.

Л.Тот, возглавляющий Европейский союз дзюдо с июня, заявил, что отставка его российского предшественника Сергея Соловейчика не связана с войной в Украине - это было его личное решение.

"После этого был назначен временный президент в ЕСД. Потом прошло заседание исполкома союза, а 18 июня - внеочередное заседание Конгресса ЕСД и меня избрали президентом организации на 2 года", - сказал он.

Полную версию интервью Ласло Тота можно прочитать здесь.