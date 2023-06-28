Европейский олимпийский квалификационный турнир по борьбе пройдет в Баку

Европейский олимпийский квалификационный турнир по борьбе пройдет в Баку.

Европейский олимпийский квалификационный турнир по борьбе пройдет в Баку.

Как передает Report , такое решение было принято на заседании Исполнительного комитета Всемирного союза борьбы (UWW).

Помимо Баку, свои кандидатуры на проведение Европейского олимпийского квалификационного турнира, который состоится с 4 по 7 апреля, выдвинули Тбилиси, Рим, Скопье и Варшава.

Таким образом, азербайджанские спортсмены будут бороться за получение двух лицензий в каждой весовой категории. Соревнования планируется провести на Национальной гимнастической арене.

Согласно решениям, принятым в ходе заседания, Панамериканский квалификационный турнир пройдет в Акапулько (Мексика) 15-17 марта, Африканско-океанский отборочный турнир пройдет в Каире (Египет) 22-24 марта, Азиатский олимпийский отборочный турнир пройдет в Бишкеке (Кыргызстан) 12-14 апреля.

По каждому региону только два борца в каждой весовой категории получат лицензию для участия в Олимпийских играх Париж-2024. Во Всемирном олимпийском квалификационном турнире, который является последним лицензионным соревнованием на Олимпиаду, по три спортсмена в каждом весе будут претендовать на лицензию. Эти соревнования пройдут в Стамбуле с 9 по 12 мая.

Отметим, что первым соревнованием по борьбе лицензионного характера является чемпионат мира, который пройдет в столице Сербии Белграде с 16 по 24 сентября этого года. На данном турнире спортсмены будут бороться за пять лицензий в каждой весовой категории.

В целом на чемпионате мира определятся обладатели 90 лицензий, на региональных квалификационных турнирах - 144 (по 36 в каждом их четырех), а в рамках Всемирного олимпийского квалификационного турнира - 54 лицензии.