Европейские игры: Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в трех видах спорта

Сегодня на III Европейских играх в Польше азербайджанские спортсмены будут соревноваться в трех видах спорта. Как сообщает Report, представители страны выступят в дзюдо, кикбоксинге и пляжном футболе.

Сегодня на III Европейских играх в Польше азербайджанские спортсмены будут соревноваться в трех видах спорта.



Как сообщает Report, представители страны выступят в дзюдо, кикбоксинге и пляжном футболе.

Дзюдо



12:00. Смешанные командные соревнования (Нариман Мирзаев, Рашид Мамедалиев (оба 73 кг), Эльджан Гаджиев, Вугар Талыбов (оба 90 кг), Джамал Гамзатханов, Имран Юсифов (оба +90 кг), Фидан Ализаде (57 кг), Судаба Агаева, Гюнель Гасанли (оба 70 кг), Нармин Амирли, Нигяр Сулейманова (оба +70 кг), Азербайджан - Чехия.

Кикбоксинг



13:15. Мужчины (полуфинал): Фарид Агамогланов (63,5 кг) - Филип Барак (Словакия)

Пляжный футбол



16:00. Мужчины. (игра за 5-е место): Азербайджан - Молдова