Европейские игры: Положение Азербайджана в медальном зачете не изменилось

После десятого дня III Европейских игр, проходящих в Польше, в активе сборной Азербайджана 8 медалей (2 золотые, 1 серебряная и 5 бронзовых).

После десятого дня III Европейских игр, проходящих в Польше, в активе сборной Азербайджана 8 медалей (2 золотые, 1 серебряная и 5 бронзовых).

Как сообщает Report, наша страна заняла 24-е место в общем зачете, как и днем ранее.

Рейтинг по количеству медалей возглавляет Италия (22 золотых, 22 серебряных, 27 бронзовых). На втором месте расположилась Испания (19 золотых, 13 серебряных, 15 бронзовых). На третьем месте Украина (19 золотых, 10 серебряных, 7 бронзовых).

В Играх участвуют спортсмены из 41 страны.