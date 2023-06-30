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Европейские игры: Азербайджанский стрелок Руслан Лунёв пробился в финал

Европейские игры: Азербайджанский стрелок Руслан Лунёв пробился в финал Азербайджанский стрелок Руслан Лунёв вышел в финал по стрельбе из пистолета на расстоянии 25 метров на III Европейских играх, проходящих в Польше.
Индивидуальные
30 июня 2023 г. 14:28
Европейские игры: Азербайджанский стрелок Руслан Лунёв пробился в финал

Азербайджанский стрелок Руслан Лунёв вышел в финал по стрельбе из пистолета на расстоянии 25 метров на III Европейских играх, проходящих в Польше.

Как передает с места проведения соревнований сотрудник Report, двукратный чемпион Европы Лунёв набрал 289 очков на второй день квалификационного раунда.

По итогам двух дней, стрелок увеличил свой балл до 581, в результате чего занял шестое место и преодолел решающий раунд.

Отметим, что во второй день отборочного этапа (трэп) также соревнуются Ульвия Эйвазова и Айдан Джамалова. Джамалова занимает 16-е место, а Эйвазова — 27-е.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa Oyunları: Lunyov finalda, Camalova və Eyvazova mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

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