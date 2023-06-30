Европейские игры: Азербайджанский боксер завоевал бронзовую медаль

Азербайджанский боксер Мурад Аллахвердиев (80 кг) вышел в полуфинал на III Европейских играх в Польше.

Азербайджанский боксер Мурад Аллахвердиев (80 кг) вышел в полуфинал на III Европейских играх в Польше.

Как передает Report, на пути к финалу он бросил вызов Габриэлю Веочичу (Хорватия). Нокаутировав подряд Кевина Шумана (Германия), Никиту Нийстед (Финляндия) и Амбарцума Акопяна (Армения), Аллахвердиев на этот раз потерпел поражение. Соперник выиграл со счетом 5:0 (30:27, 29:28, 30:27, 30:27, 30:27), а Мурад Аллахвердиев завершил Европейские игры с бронзовой медалью.

Сегодня в полуфинальном поединке примет участие еще один азербайджанский боксер. Магомед Абдуллаев (+92 кг) встретится с Нельви Рамом Тиафаком (Германия).