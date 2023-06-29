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Европейские игры: Азербайджанские спортсмены будут состязаться в трех видах спорта

Европейские игры: Азербайджанские спортсмены будут состязаться в трех видах спорта В Польше продолжаются III Европейские игры.
Индивидуальные
29 июня 2023 г. 10:40
Европейские игры: Азербайджанские спортсмены будут состязаться в трех видах спорта

В Польше продолжаются III Европейские игры.

Как сообщает Report, сегодня азербайджанские спортсмены будут состязаться в трех видах спорта - в стрельбе, бадминтоне и пляжном футболе.

Стрельба

11:00. Мужчины (скоростная стрельба из пистолета на дистанции 25 метров, классификационный раунд, день 1) - Руслан Лунев

11:00. Женщины (стендовая стрельба, классификационный раунд, день 1) - Ульвия Эйвазова, Айдан Джамалова

Бадминтон

13:00. Мужчины (индивидуальный, 1/8 финала) - Эди Рески Двичайо - Калле Кольонен (Финляндия)

13:00. Женщины (индивидуальный, 1/8 финала) - Кейша Фатима Захра - Дженжира Стадельманн (Швейцария)

Пляжный футбол

18:00. Мужчины. Группа А, III тур: Азербайджан - Испания.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Oyunları: Azərbaycan idmançıları bu gün 3 növdə yarışacaqlar

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