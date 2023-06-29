Европейские игры: Азербайджанские спортсмены будут состязаться в трех видах спорта

В Польше продолжаются III Европейские игры.
Как сообщает Report, сегодня азербайджанские спортсмены будут состязаться в трех видах спорта - в стрельбе, бадминтоне и пляжном футболе.
Стрельба
11:00. Мужчины (скоростная стрельба из пистолета на дистанции 25 метров, классификационный раунд, день 1) - Руслан Лунев
11:00. Женщины (стендовая стрельба, классификационный раунд, день 1) - Ульвия Эйвазова, Айдан Джамалова
Бадминтон
13:00. Мужчины (индивидуальный, 1/8 финала) - Эди Рески Двичайо - Калле Кольонен (Финляндия)
13:00. Женщины (индивидуальный, 1/8 финала) - Кейша Фатима Захра - Дженжира Стадельманн (Швейцария)
Пляжный футбол
18:00. Мужчины. Группа А, III тур: Азербайджан - Испания.