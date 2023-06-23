Европейские игры: Азербайджанские тхэквондисты будут бороться за бронзовые медали

Еще один азербайджанский тхэквондист получил право на борьбу за бронзовую медаль на проходящих в Польше III Европейских играх.

Еще один азербайджанский тхэквондист получил право на борьбу за бронзовую медаль на проходящих в Польше III Европейских играх.

Как сообщает освещающий Игры сотрудник Report, выступающий в весовой категории до 58 кг Гашим Магомедов в утешительном поединке одолел израильтянина Дмитира Нагаева- 2:0 (13:5, 19:6).

В поединке за бронзовую медаль азербайджанский спортсмен поборется с итальянцем Матиасом Ломартиром.

19:49

Азербайджанская тхэквондистка Миная Акперова получила право на борьбу за бронзовую медаль на проходящих в Польше III Европейских играх.

Как сообщает освещающий Игры сотрудник Report, выступающая в весовой категории до 46 кг спортсменка в утешительном поединке одержала победу над Диной Пурьюнес со счетом 2:0 (4:3, 6:4).

В поединке за бронзовую медаль азербайджанская спортсменка поборется с представительницей Кипра Кириаки Куттуки.