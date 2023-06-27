Европейские игры: азербайджанские саблистки завершили индивидуальные выступления без медалей

Азербайджанские саблистки завершили без медалей индивидуальные выступления на проходящих в Польше III Европейских играх.
Как передает с места проведения соревнований сотрудник
Отметим, что в ходе сегодняшних выступлений члены мужской сборной Барат Гулиев, Руслан Гасанов и Кянан Алиев также не смогли завоевать медали.
Азербайджанские саблистки провели очередные встречи на проходящих в Польше III Европейских играх.
Как сообщает с места проведения соревнований сотрудник
Другая азербайджанская саблистка Анна Башта проиграла польской спортсменке Малгожате Козачук.
Отметим, что в 1/8 финала С.Керимова встретится с венгеркой Ренатой Катона.