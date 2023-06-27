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Европейские игры: азербайджанские саблистки завершили индивидуальные выступления без медалей

Европейские игры: азербайджанские саблистки завершили индивидуальные выступления без медалей Азербайджанские саблистки провели очередные встречи на проходящих в Польше III Европейских играх.
Индивидуальные
27 июня 2023 г. 19:08
Европейские игры: азербайджанские саблистки завершили индивидуальные выступления без медалей

Азербайджанские саблистки завершили без медалей индивидуальные выступления на проходящих в Польше III Европейских играх.

Как передает с места проведения соревнований сотрудник Report, Сабина Керимова проиграла венгерке Ренате Катона в 1/8 финала.

Отметим, что в ходе сегодняшних выступлений члены мужской сборной Барат Гулиев, Руслан Гасанов и Кянан Алиев также не смогли завоевать медали.

18:21

Азербайджанские саблистки провели очередные встречи на проходящих в Польше III Европейских играх.

Как сообщает с места проведения соревнований сотрудник Report, Сабина Керимова одолела свою партнершу по сборной Валерию Большакову и вышла в 1/8 финала.

Другая азербайджанская саблистка Анна Башта проиграла польской спортсменке Малгожате Козачук.

Отметим, что в 1/8 финала С.Керимова встретится с венгеркой Ренатой Катона.

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