Европейские игры: азербайджанские саблистки завершили индивидуальные выступления без медалей

Азербайджанские саблистки провели очередные встречи на проходящих в Польше III Европейских играх.

Азербайджанские саблистки завершили без медалей индивидуальные выступления на проходящих в Польше III Европейских играх.

Как передает с места проведения соревнований сотрудник Report , Сабина Керимова проиграла венгерке Ренате Катона в 1/8 финала.

Отметим, что в ходе сегодняшних выступлений члены мужской сборной Барат Гулиев, Руслан Гасанов и Кянан Алиев также не смогли завоевать медали.

18:21

Азербайджанские саблистки провели очередные встречи на проходящих в Польше III Европейских играх.

Как сообщает с места проведения соревнований сотрудник Report , Сабина Керимова одолела свою партнершу по сборной Валерию Большакову и вышла в 1/8 финала.

Другая азербайджанская саблистка Анна Башта проиграла польской спортсменке Малгожате Козачук.

Отметим, что в 1/8 финала С.Керимова встретится с венгеркой Ренатой Катона.