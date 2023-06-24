Европейские игры: Азербайджан сохранил позицию в медальном зачете

По итогам четвертого дня соревнований в рамках III Европейских игр в Польше азербайджанские спортсмены увеличили число медалей в активе до пяти.

По итогам четвертого дня соревнований в рамках III Европейских игр в Польше азербайджанские спортсмены увеличили число медалей в активе до пяти.

Как передает Report , две из завоеванных медалей - золотые, одна - серебряная, еще две - бронзовые.

Первые четыре ступени в медальном зачете занимают Испания (9 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых), Италия (8 золотых, 8 серебряных, 9 бронзовых), Польша (6 золотых, 2 серебряных, 4 бронзовые) и Украина (5 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых) соответственно.

На данный момент в общей сложности медали завоевали 34 страны.

Отметим, что азербайджанские спортсмены завоевали медали в 2-х видах спорта - каратэ (2 золота, 1 бронза) и тхэквондо (1 серебро, 1 бронза).