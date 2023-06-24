Европейские игры: Азербайджан опустился на 5 позиций в медальном зачете

В польском Кракове проходят III Европейские Игры.

В польском Кракове проходят III Европейские Игры.

Как передает Report, Азербайджан заявил 101 спортсмен на 14 видов спорта.

После третьего официального дня соревнования в копилке сборной 5 (2-1-2) наград.

Чемпионами стали каратисты Турал Агаларзаде (67 кг) и Ирина Зарецка (68 кг), серебро взял таэквондист Саяд Дадашов (54 кг), а третьи места заняли каратист Асиман Гурбанлы (+84 кг) и Гашим Магомедов (68 кг).

С этим показателем наша страна разделяет с Чехией 15-ю позицию, хотя два дня подряд шла десятой.

В медальном зачете лидирует Испания (13-8-8), которая опережает Италию (11-12-15) и Польшу (9-6-3).