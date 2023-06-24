О нас

Европейские игры: Азербайджан опустился на 5 позиций в медальном зачете

Европейские игры: Азербайджан опустился на 5 позиций в медальном зачете В польском Кракове проходят III Европейские Игры.
Индивидуальные
24 июня 2023 г. 23:39
Европейские игры: Азербайджан опустился на 5 позиций в медальном зачете

В польском Кракове проходят III Европейские Игры.

Как передает Report, Азербайджан заявил 101 спортсмен на 14 видов спорта.

После третьего официального дня соревнования в копилке сборной 5 (2-1-2) наград.

Чемпионами стали каратисты Турал Агаларзаде (67 кг) и Ирина Зарецка (68 кг), серебро взял таэквондист Саяд Дадашов (54 кг), а третьи места заняли каратист Асиман Гурбанлы (+84 кг) и Гашим Магомедов (68 кг).

С этим показателем наша страна разделяет с Чехией 15-ю позицию, хотя два дня подряд шла десятой.

В медальном зачете лидирует Испания (13-8-8), которая опережает Италию (11-12-15) и Польшу (9-6-3).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa Oyunları: Azərbaycan medal sıralamasında 5 pillə geriləyib

Другие новости из категории

ЧЕ: Сборная Азербайджана по дзюдо стала первой в общекомандном зачете
ЧЕ: Сборная Азербайджана по дзюдо стала первой в общекомандном зачете
24 июня 2023 г. 23:10
Европейские игры: Аллахвердиев начал с победы, а Домингес проиграл
ФотоЕвропейские игры: Аллахвердиев начал с победы, а Домингес проиграл
24 июня 2023 г. 22:58
Еще один азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы
Еще один азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы
24 июня 2023 г. 20:58
Начальник Главного управления молодежи и спорта города Баку покинул свой пост
Начальник Главного управления молодежи и спорта города Баку покинул свой пост
24 июня 2023 г. 18:07
Фарид Гаибов принял делегацию ЮНЕСКО
ФотоФарид Гаибов принял делегацию ЮНЕСКО
24 июня 2023 г. 17:28
В Баку стартует международное мероприятие с участием министров по физическому воспитанию и спорту
В Баку стартует международное мероприятие с участием министров по физическому воспитанию и спорту
24 июня 2023 г. 14:10
Азербайджанские спортсмены выступят сегодня в трех видах на III Европейских играх
Азербайджанские спортсмены выступят сегодня в трех видах на III Европейских играх
24 июня 2023 г. 09:39
Азербайджанский тхэквондист: я упустил золото из-за судейской ошибки
Азербайджанский тхэквондист: я упустил золото из-за судейской ошибки
24 июня 2023 г. 01:55
Европейские игры: Азербайджан сохранил позицию в медальном зачете
Европейские игры: Азербайджан сохранил позицию в медальном зачете
24 июня 2023 г. 00:21
Европейские игры: азербайджанские тхэквондисты завоевали две медали
Европейские игры: азербайджанские тхэквондисты завоевали две медали
23 июня 2023 г. 23:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi