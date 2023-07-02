Европейские игры: Азербайджан может завоевать три медали в последний день соревнований

Сегодня азербайджанские спортсмены примут участие в соревнованиях по трем видам спорта на проходящих в Польше III Европейских играх.
Как сообщает
Стендовая стрельба
Женские командные соревнования
Классификация
11:00. Айдан Джамалова, Ульвия Эйвазова, Алина Рафиханова.
Кикбоксинг
+63,5 кг (полный контакт)
Финал
13:15. Фарид Агамогланов (Азербайджан) - Дамиано Трамонтана (Италия)
Бокс
+92 кг
Финал
16:55. Мухаммад Абдуллаев (Азербайджан) - Джастин Ори (Великобритания).
Напомним, что сегодня последний день III Европейских игр.