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Европейские игры: Азербайджан может завоевать три медали в последний день соревнований

Европейские игры: Азербайджан может завоевать три медали в последний день соревнований Сегодня азербайджанские спортсмены примут участие в соревнованиях по трем видам спорта на проходящих в Польше III Европейских играх.
Индивидуальные
2 июля 2023 г. 10:32
Европейские игры: Азербайджан может завоевать три медали в последний день соревнований

Сегодня азербайджанские спортсмены примут участие в соревнованиях по трем видам спорта на проходящих в Польше III Европейских играх.

Как сообщает Report, представители Азербайджана выступят в боксе, кикбоксинге и стрельбе.

Стендовая стрельба
Женские командные соревнования
Классификация
11:00. Айдан Джамалова, Ульвия Эйвазова, Алина Рафиханова.

Кикбоксинг
+63,5 кг (полный контакт)
Финал
13:15. Фарид Агамогланов (Азербайджан) - Дамиано Трамонтана (Италия)

Бокс
+92 кг
Финал
16:55. Мухаммад Абдуллаев (Азербайджан) - Джастин Ори (Великобритания).

Напомним, что сегодня последний день III Европейских игр.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Oyunları: Azərbaycan son gündə 3 medal qazana bilər

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