Европейские игры: Азербайджан может завоевать три медали в последний день соревнований

Европейские игры: Азербайджан может завоевать три медали в последний день соревнований

Сегодня азербайджанские спортсмены примут участие в соревнованиях по трем видам спорта на проходящих в Польше III Европейских играх.

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Сегодня азербайджанские спортсмены примут участие в соревнованиях по трем видам спорта на проходящих в Польше III Европейских играх. Как сообщает Report , представители Азербайджана выступят в боксе, кикбоксинге и стрельбе. Стендовая стрельба

Женские командные соревнования

Классификация

11:00. Айдан Джамалова, Ульвия Эйвазова, Алина Рафиханова. Кикбоксинг

+63,5 кг (полный контакт)

Финал

13:15. Фарид Агамогланов (Азербайджан) - Дамиано Трамонтана (Италия) Бокс

+92 кг

Финал

16:55. Мухаммад Абдуллаев (Азербайджан) - Джастин Ори (Великобритания). Напомним, что сегодня последний день III Европейских игр. Подпишитесь на наш Telegram канал