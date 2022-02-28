Европейская федерация гандбола отстранила клубы России и Беларуси от участия во всех турнирах

Европейская федерация гандбола (EHF) отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в европейских турнирах на неопределенный срок из-за ситуации в Украине.

Европейская федерация гандбола (EHF) отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в европейских турнирах на неопределенный срок из-за ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщается на сайте организации.

Решение было принято на внеочередном заседании исполкома EHF в понедельник. Оно касается всех текущих соревнований на уровне клубов и сборных. Отмечается, что в ближайшее время будет проведена реструктуризация различных соревнований в соответствии со спортивными принципами и действующими правилами. Кроме того, согласно решению EHF, судьи из России и Белоруссии не будут обслуживать матчи под эгидой организации. Лекторы и члены делегаций из России и Беларуси не будут приглашаться для будущих встреч и мероприятий.

Напомним, что изначально EHF объявляла о том, что матчи с участием российских и белорусских команд в европейских турнирах не будут сыграны на этой неделе. В понедельник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов. В МОК добавили, что спортсмены и команды из России и Беларуси могут участвовать только как нейтральные атлеты.