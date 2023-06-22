Евроигры: Определились соперники азербайджанских тхэквондистов

Состоялась жеребьевка первого дня соревнований по тхэквондо на III Европейских играх в Польше.

Состоялась жеребьевка первого дня соревнований по тхэквондо на III Европейских играх в Польше.

Как передает Report, по ее результатам определены первые соперники 4 членов сборной Азербайджана.

Каждый из них начнет турнир с 1/8 финала: Сайяд Дадашов (54 кг) встретится с немцем Халидом Абдель Халимом, Гашим Магомедов (58 кг) с Айменом Ачнине (Нидерланды), Миная Акберова (46 кг) с Софией Зампетти (Италия), а Патимат Абакарова (49 кг) с Суфарадой Кискалта (Германия).

Отметим, что сборную Азербайджана на Европейских играх представляют 8 тхэквондистов.