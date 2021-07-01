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Эстонский борец дисквалифицирован за допинг

Эстонский борец дисквалифицирован за допинг Борец греко-римского стиля Хейки Наби, считающийся надеждой Эстонии на медаль на летних Олимпийских играх в Токио, дисквалифицирован на 2 года.
Индивидуальные
1 июля 2021 г. 10:08
Эстонский борец дисквалифицирован за допинг

Борец греко-римского стиля Хейки Наби, считающийся надеждой Эстонии на медаль на летних Олимпийских играх в Токио, дисквалифицирован на 2 года.

Как сообщает Report, в организме 36-летнего спортсмена, выступающего в весовой категории 130 кг, был обнаружен запрещенный к применению препарат летрозол. Это вещество предназначено для стимуляции роста мышечной массы.

Отметим, что Хейки Наби является двукратным чемпионом мира, серебряным призером летних Олимпийских игр в Лондоне-2012 и бронзовым призером Европейских игр в Баку-2015.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda medal qazanmış güləşçi dopinqə görə cəzalandı

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