Эстонский борец дисквалифицирован за допинг

Борец греко-римского стиля Хейки Наби, считающийся надеждой Эстонии на медаль на летних Олимпийских играх в Токио, дисквалифицирован на 2 года.

Борец греко-римского стиля Хейки Наби, считающийся надеждой Эстонии на медаль на летних Олимпийских играх в Токио, дисквалифицирован на 2 года.

Как сообщает Report, в организме 36-летнего спортсмена, выступающего в весовой категории 130 кг, был обнаружен запрещенный к применению препарат летрозол. Это вещество предназначено для стимуляции роста мышечной массы.

Отметим, что Хейки Наби является двукратным чемпионом мира, серебряным призером летних Олимпийских игр в Лондоне-2012 и бронзовым призером Европейских игр в Баку-2015.