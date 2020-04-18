​Есть ли в Азербайджане зараженные коронавирусом спортсмены?

"Членами Совета по сбору образцов в нашем агентстве являются как врачи, так и лица из других областей. В настоящее время среди них нет работающих на передовой в борьбе с пандемией коронавируса".

Об этом Report заявила директор Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли.

Она отметила, что в Азербайджане они не сталкивались со случаем выявления коронавируса среди спортсменов: "У нас есть информация о спортсменах, инфицированных этим вирусом в мире. Но среди спортсменов, которых мы протестировали, такой факт не был обнаружен".

Директор AMADA добавила, что допинг-тесты проводились до того, пока в стране не был введен карантинный режим.