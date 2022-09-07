Еще три азербайджанских спортсмена наказаны за антидопинговые нарушения

Еще три азербайджанских спортсмена наказаны за нарушение антидопинговых правил.

Еще три азербайджанских спортсмена наказаны за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Report, один из них – кикбоксер Тельман Сулейманов.

Серебряный призер чемпионата Азербайджана, представитель клуба "Кобра", выступающий в ММА Сулейманов оштрафован на 4 года. В его антидопинговом тесте обнаружены запрещенные вещества и их метаболиты и маркеры. Его наказание вступило в силу с 28 июня.

Ввиду того, что воспитанник Шабранского района, боксер Джавад Асланов отказался пройти тест на допинг, ему запретили выступать на соревнованиях два года. Наказание серебряного призера чемпионата Азербайджана Асланова вступило в силу с 9 августа.

Также Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) наказало пауэрлифтера, имя которого не называется. Его наказание продлится 4 года и начинается с 30 июня. Как сообщил Report пресс-секретарь AMADA Вамиг Насиров, поскольку спортсмен несовершеннолетний, по новым правилам обнародование его имени считается неприемлемым.

Ранее борцы Заур Алиев и Исмаил Джаббарлы были оштрафованы соответственно на 4 и 2 года.