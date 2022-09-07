Еще три азербайджанских спортсмена наказаны за антидопинговые нарушения

Еще три азербайджанских спортсмена наказаны за нарушение антидопинговых правил.
Как сообщает Report, один из них – кикбоксер Тельман Сулейманов.
Серебряный призер чемпионата Азербайджана, представитель клуба "Кобра", выступающий в ММА Сулейманов оштрафован на 4 года. В его антидопинговом тесте обнаружены запрещенные вещества и их метаболиты и маркеры. Его наказание вступило в силу с 28 июня.
Ввиду того, что воспитанник Шабранского района, боксер Джавад Асланов отказался пройти тест на допинг, ему запретили выступать на соревнованиях два года. Наказание серебряного призера чемпионата Азербайджана Асланова вступило в силу с 9 августа.
Также Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) наказало пауэрлифтера, имя которого не называется. Его наказание продлится 4 года и начинается с 30 июня. Как сообщил Report пресс-секретарь AMADA Вамиг Насиров, поскольку спортсмен несовершеннолетний, по новым правилам обнародование его имени считается неприемлемым.
Ранее борцы Заур Алиев и Исмаил Джаббарлы были оштрафованы соответственно на 4 и 2 года.