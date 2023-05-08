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Еще три азербайджанских дзюдоиста приступают к соревнованиям на чемпионате мира

Еще три азербайджанских дзюдоиста приступают к соревнованиям на чемпионате мира Сегодня еще три азербайджанских дзюдоиста выступят на чемпионате мира, проходящем в столице Катара Дохе.
Индивидуальные
8 мая 2023 г. 09:29
Еще три азербайджанских дзюдоиста приступают к соревнованиям на чемпионате мира

Сегодня еще три азербайджанских дзюдоиста выступят на чемпионате мира, проходящем в столице Катара Дохе.

Как сообщает Report, чемпион Европы Орхан Сафаров, выступающий в весовой категории 66 кг, на стадии 1/16 финала встретится с победителем пары Ахмед Абдельрахман (Египет)/Дайкли Буба (Франция).

В соревнованиях среди женщин Гюльтадж Мамедалиева в весе 52 кг встретится с победителем поединка София Фиора (Аргентина)/Дженифер Эриен (Гаити) на стадии 1/16 финала, а Айдан Алиева в том же весе встретится с Эрзой Муминовё (Косово) на стадии 1/32 финала.

Отметим, что Азербайджан на чемпионате мира представляют 13 дзюдоистов. Ранее Балабей Агаев и Туран Байрамов в весе 60 кг, Лейла Алиева и Кёнуль Алиева в весе 48 кг завершили турнир без медали. Cоревнования завершатся 14 мая.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daha üç cüdoçusu dünya çempionatında mübarizəyə başlayır

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