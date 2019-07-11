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Еще пять азербайджанских спортсменов наказаны за использование допинга

Еще пять азербайджанских спортсменов наказаны за использование допинга

Еще пять азербайджанских спортсменов наказаны за использование допинга.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA), это дзюдоисты Руфат Исмайлов и Алия Муслимова, атлет Азер Ахмедов, велосипедист Кирилл Поздняков и тяжелоатлет Орхан Зейналов.

Р. Исмайлов дисквалифицирован на 1 год. Его дисквалификация началась 22 мая 2018 года и срок наказания уже истек. Муслимова наказана на 24 месяца, ее наказание засчитывается с 11 апреля 2019 года.

Завершен срок наказания А.Ахмедова. Период его дисквалификации охватил 23 ноября 2017 – 23 мая 2019 года.

К.Поздняков наказан на 24 месяца, с 11 мая 2019 года.

Самое тяжелое наказание у О.Зейналова. Он наказан на 48 месяцев. Дисквалификация тяжелоатлета началась с 7 марта 2019 года.

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