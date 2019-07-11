Еще пять азербайджанских спортсменов наказаны за использование допинга.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA), это дзюдоисты Руфат Исмайлов и Алия Муслимова, атлет Азер Ахмедов, велосипедист Кирилл Поздняков и тяжелоатлет Орхан Зейналов.

Р. Исмайлов дисквалифицирован на 1 год. Его дисквалификация началась 22 мая 2018 года и срок наказания уже истек. Муслимова наказана на 24 месяца, ее наказание засчитывается с 11 апреля 2019 года.

Завершен срок наказания А.Ахмедова. Период его дисквалификации охватил 23 ноября 2017 – 23 мая 2019 года.

К.Поздняков наказан на 24 месяца, с 11 мая 2019 года.

Самое тяжелое наказание у О.Зейналова. Он наказан на 48 месяцев. Дисквалификация тяжелоатлета началась с 7 марта 2019 года.