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Азербайджанский паратхэквондист стал чемпионом Европы

Азербайджанский паратхэквондист стал чемпионом Европы Еще один паратхэквондист из Азербайджана завоевал медаль на чемпионате Европы в Роттердаме.
Индивидуальные
15 августа 2023 г. 19:52
Азербайджанский паратхэквондист стал чемпионом Европы

Еще один паратхэквондист из Азербайджана завоевал медаль на чемпионате Европы в Роттердаме.

По данным Report, золотую медаль завоевал Имамаддин Халилов (70 кг, К 44).

19:00

Еще один паратхэквондист из Азербайджана завоевал медаль на паралимпийском чемпионате Европы в Роттердаме.

Как сообщает Report, Амин Шихалиев, выступающий в весовой категории 63 кг, занял третье место на турнире.

Отметим, что до этого азербайджанские спортсмены завоевали 9 медалей континентального первенства. Чемпионками Европы стали Шахана Гаджиева (дзюдо, 48 кг) и Ханым Гусейнова (дзюдо, 70 кг). Серебро завоевали Ильхам Закиев (дзюдо, +90 кг), Дюрсадаф Керимова (дзюдо, +70 кг), Намиг Абаслы (дзюдо, 73 кг), Рояла Фаталиева (тхэквондо, 52 кг). Бронзовыми призерами стали Сабир Зейналов (тхэквондо, 58 кг), Исмаил Мурадов (дзюдо, 60 кг) и Хатира Исмиева (дзюдо, +70 кг).

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