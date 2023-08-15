Азербайджанский паратхэквондист стал чемпионом Европы

Еще один паратхэквондист из Азербайджана завоевал медаль на чемпионате Европы в Роттердаме.

Еще один паратхэквондист из Азербайджана завоевал медаль на чемпионате Европы в Роттердаме.

По данным Report, золотую медаль завоевал Имамаддин Халилов (70 кг, К 44).

19:00

Еще один паратхэквондист из Азербайджана завоевал медаль на паралимпийском чемпионате Европы в Роттердаме.

Как сообщает Report, Амин Шихалиев, выступающий в весовой категории 63 кг, занял третье место на турнире.

Отметим, что до этого азербайджанские спортсмены завоевали 9 медалей континентального первенства. Чемпионками Европы стали Шахана Гаджиева (дзюдо, 48 кг) и Ханым Гусейнова (дзюдо, 70 кг). Серебро завоевали Ильхам Закиев (дзюдо, +90 кг), Дюрсадаф Керимова (дзюдо, +70 кг), Намиг Абаслы (дзюдо, 73 кг), Рояла Фаталиева (тхэквондо, 52 кг). Бронзовыми призерами стали Сабир Зейналов (тхэквондо, 58 кг), Исмаил Мурадов (дзюдо, 60 кг) и Хатира Исмиева (дзюдо, +70 кг).