​Еще один борец Азербайджана стал чемпионом мира

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Лас-Вегасе (США) продолжается Чемпионат мира по борьбе, на котором разыгрываются лицензии на XXXI летние Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро.

В соревнованиях по вольной борьбе Гаджи Алиев (61 кг) одержал победу над всеми соперниками и завоевал звание чемпиона мира.

На сегодняшний день лицензию на Олимпийские игры завоевали на соревнованиях по греко-римской борьбе Ровшан Байрамов (59 кг), Эльвин Мурсалиев (75 кг), Саман Тахмасиби (85 кг) и Сабах Шариати (130 кг), среди женщин Мария Стадник (48 кг), Анжела Дороган (53 кг) и Юлия Раткевич (58 кг), а на соревнованиях по вольной борьбе обладателем лицензии стал Тогрул Аскеров (65 кг).