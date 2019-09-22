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Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на Гран-при

​Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на Гран

В Ташкенте завершился турнир «Гран-при» по дзюдо.

Как передаёт Report, в последний день турнира сборная Азербайджана завоевала еще одну медаль.

Зелим Котсоев, выступающий в категории до 100 кг вышел в финал, победив дзюдоистов из США, Украины и Беларуси. В решающей схватке Котсоев проиграл российскому спортсмену Казбеку Занкишиеву.

Напомним, что этом вторая серебряная медаль сборной Азербайджана в турнире. В первый день турнира представительница женской сборной Лейла Алиева заняла 2-е место.

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