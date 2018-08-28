Еще один азербайджанский тяжелоатлет завоевал олимпийскую лицензию

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Еще один азербайджанский тяжелоатлет завоевал лицензию на III Олимпийские Игры среди юниоров, который состоится в Буэнос-Айресе.

Как сообщили Report в Азербайджанской федерации тяжелой атлетики, об этом говорится в письме, поступившем из Международной федерации тяжелой атлетики. Было решено предоставить Азербайджану еще одну лицензию. Таким образом, на олимпиаду отправятся два наших тяжелоатлета. Их имена пока не разглашаются.

Отметим, что III Олимпийские Игры среди юниоров состоятся 6-18 октября.