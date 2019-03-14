Ещё один азербайджанский тяжелоатлет завоевал бронзу в юношеском Чемпионате мира - ФОТО

В городе Лас-Вегас (США) продолжается восьмой юношеский Чемпионат мира по тяжёлой атлетике.

Как передаёт Report со ссылкой на Федерацию тяжёлой атлетики Азербайджана, в соревновании принимают участие около 200 атлетов из 50 стран мира, включая Азербайджан.

Сегодня на мостик вышел Али Шюкюрлю, выступающий в весовой категории 102 килограмма.

Азербайджанский атлет успешно осилил 125 килограммов в рывке, в результате чего занял третье место и удостоился бронзы в данном упражнении.

В движении толчком Али показал результат в 155 килограммов и занял третье место. По сумме двух показателей в 280 килограммов (125+155) Гасымов занял итоговое третье место в двоеборье.

Напомним, что ранее другой азербайджанский тяжелоатлет Рустам Гасымов, выступающий в весовой категории 67 килограммов, также получил бронзу в рывке.