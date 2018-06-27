Еще один азербайджанский тяжелоатлет уличен в допинге

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский тяжелоатлет Гусейн Исмаилов временно отстранен от участия во всех соревнованиях.

Как сообщает Report, об говорится на официальном сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Причиной тому стали результаты допинг-контроля, выявившие наличие запрещенных препаратов в крови Г.Исмаилова. В организме 19-летнего тяжелоатлета обнаружены следы запрещенного к использованию тестостерона.

После того, как определится, нарушил ли Исмаилов антидопинговые правила, будет вынесено соответствующее решение. До окончания расследования Федерация воздержится от заявлений.

Пресс-секретарь Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кянан Масталиев подтвердил Report данный факт: "К нам поступила информация об этом. Мы расследуем данный вопрос. Пока точно неизвестно, будет ли Гусейн Исмаилов наказан или нет. После обнародования официального результата, мы предоставим более обширную информацию по данному вопросу".